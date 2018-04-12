Galatasaray'dan Emre Mor için sürpriz teklif !

Büyük umutlarla Borussia Dortmund’a transfer olan Emre Mor, Almanya’da tutunamamıştı. 20 yaşındaki kanat oyuncusunun son durağı Celta Vigo olmuştu. Ancak Emre İspanya’da da sıkıntı yaşıyor. Hocası onu hem kafaca hem de performans olarak beğenmediğini söyleyerek kadro dışı bıraktı. G.Saray ise devreye girdi. Celta Vigo’yla temas kuran Sarı-Kırmızılılar, Emre’yi iki seneliğine kiralamak istediklerini iletti. 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu için Celta şart koştu.

ZARAR ETMEK İSTEMİYORLAR

İspanyol ekibi, önümüzdeki sezon sonunda G.Saray’ın Emre’yle devam etmek istemesi durumunda sözleşmeye 13 milyon euroluk mecburi satış maddesi koymayı teklif etti. Celta Vigo, 2017’de genç yetenek için Borussia Dortmund’a 13 milyon euro ödemişti. Yani İspanyollar, zarar etmek istemiyor. Finansal Fair Play konusunda sıkıntılar yaşayan G.Saray ise ilk etapta bu teklife sıcak bakmadı. Aslan, ya bu transferden vazgeçecek ya da 13 milyon euroyu uzun bir vadeye yayarak ödemeyi planlayacak.

İLK KEZ FATİH TERİM ÇAĞIRMIŞTI

Bu sezon La Liga’da 19 karşılaşmaya çıkan Emre, 1 gol-2 asistlik performans sergiledi. Kral Kupası’nda ise 4 müsabakada forma giydi. Skora etki edemedi. Emre daha önceki açıklamalarında G.Saraylı olduğunu söylemişti. G.Saray Yönetimi, Fatih Terim etkisiyle genç yeteneğin yeniden parlayabileceğini düşünüyor. Terim, A Milli Takım’ın başındayken Emre’yi ilk kez kadroya çağıran isimdi. Emre, İmparator’a büyük saygı duyuyor. Sarı-Kırmızılı formayla yeniden çıkışa geçebilir.