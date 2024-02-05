Galatasaray'dan Hakim Ziyech açıklaması

Galatasaray, Hakim Ziyech'in sakatlığı hakkında bir açıklama paylaştı.

Galatasaray, Faslı oyuncu Hakim Ziyech için sakatlık açıklaması yayınladı.

Faslı oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.