  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'ın PSV kamp kadrosu

Galatasaray'ın PSV kamp kadrosu

Galatasaray'ın PSV kamp kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın konuk olacağı Hollanda ekibi PSV Eindhoven maçının kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray Spor Kulübü'nde Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne PSV maçı kampı listesinde yer almadı.

Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

Etiketler Galatasaray psv
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin tatil cennetinde çadır kuracak yer kalmadı
Yasak Elma dizisine sürpriz transfer... Güzel oyuncu ekibe katıldı
Satanlar da almayanlar da pişman! Fiyatlar uçtu
Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi
Transparan sahne kostümü olay olmuştu... Gülşen tarz değiştirdi
Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu
AK Partili yazardan AK Parti'yi karıştıracak yorum
Bayramda hangi yol ve köprüler ücretli, hangileri ücretsiz?
Savcının eşi sahte hakim çıktı!
Buket Aydın’ı “gül yağmuruna” tutan AK Partili kim ?