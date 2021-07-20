Galatasaray'ın PSV kamp kadrosu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın konuk olacağı Hollanda ekibi PSV Eindhoven maçının kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray Spor Kulübü'nde Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne PSV maçı kampı listesinde yer almadı.
Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.
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