Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e istifa çağrısı
Galatasaray taraftarı, Kayserispor'un 3-0 kaybedilen maçın ardından Fatih Terim'i istifaya çağırdı.
Süper Lig'de son 3 haftadır galibiyeti unutan Galatasaray, Kayserispor karşısında da hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 3-0 kaybederken taraftarlar Fatih Terim'i istifaya çağırdı.
TEPKİ ÇOK BÜYÜK
Sosyal medyada binlerce tepki paylaşımı yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in artık takımdaki görevinden ayrılması konusunda hemfikir oldu. Binlerce paylaşımın ardından deneyimli hocanın adı sosyal medya gündeminin zirvesinde ilk sıraya yerleşti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol