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Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e istifa çağrısı

Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e istifa çağrısı

Galatasaray taraftarı, Kayserispor'un 3-0 kaybedilen maçın ardından Fatih Terim'i istifaya çağırdı.

Süper Lig'de son 3 haftadır galibiyeti unutan Galatasaray, Kayserispor karşısında da hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 3-0 kaybederken taraftarlar Fatih Terim'i istifaya çağırdı.

TEPKİ ÇOK BÜYÜK
Sosyal medyada binlerce tepki paylaşımı yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in artık takımdaki görevinden ayrılması konusunda hemfikir oldu. Binlerce paylaşımın ardından deneyimli hocanın adı sosyal medya gündeminin zirvesinde ilk sıraya yerleşti.

Etiketler Galatasaray galatasaray istifa çağrı
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