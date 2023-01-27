Gaziantep FK, Erol Bulut'la yollarını ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 1,5 yıldır takımın başında bulunan teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig'de son 15 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

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Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

2021-2022 sezonu başında Gaziantep FK'nın başına geçen Erol Bulut, takımıyla 57 Süper Lig maçına çıkarak 16 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 de mağlubiyet yaşadı. Erol Bulut, Gaziantep ekibiyle Türkiye Kupası'nda ise toplam 8 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı.