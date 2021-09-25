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  4. Genç futbolcunun acı sonu! Cansız bedeni yanan arabadan çıktı

Genç futbolcunun acı sonu! Cansız bedeni yanan arabadan çıktı

Genç futbolcunun acı sonu! Cansız bedeni yanan arabadan çıktı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun (27), alev alan otomobilinde yanmış cansız bedeni bulundu. Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun Salıpazarı'daki olay, saat 06.00 sıralarında, ilçenin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobil, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Gündoğdu'nun cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Gündoğdu'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler Samsunspor Burak Gündoğdu
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