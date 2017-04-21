Gökçek 45 otobüs kaldırıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü'nün büyük bir ihtimalle şampiyonluğunu ilan edeceği, Kayseri Erciyesspor ile Ankaragücü arasında Pazar günü oynanacak maça, taraftarlar için Kayseri’ye 45 otobüs kaldırıyor.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü'nün büyük bir ihtimalle şampiyonluğunu ilan edeceği, Kayseri Erciyesspor ile Ankaragücü arasında Pazar günü oynanacak maça, taraftarlar için Kayseri’ye 45 otobüs kaldırıyor.



Ankaragücü'ne desteğini sürekli gösteren Gökçek, Twitter'dan yaptığı çağrı üzerine, Kayseri Erciyesspor maçına, taraftarlardan gelen talebi karşılamak için 45 otobüs ayarladıklarını açıkladı.



Gökçek, otobüslerin, 23 Nisan Pazar günü saat 09:00’da Büyükşehir Belediye Binası önünden Kayseri’ye hareket edeceğini belirtti.



Gökçek, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan, Ankaragücü taraftarının talebi üzerine otobüs ayarlayacağı yönünde çağrıda bulunmuş, “Müracaat çok olursa otobüs sayısı artabilir... Taraftar grupları, toplu müracaat edebilir” demişti.