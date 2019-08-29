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  4. 29 Ağustos 2019 19:17

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Monaco'da çekilen Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri, A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge oldu.

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren Galatasaray A Grubu'nda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugue oldu.

Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar;

A GRUBU

PSG

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray

B GRUBU

Bayern Münih

Tottenham

Olympiakos

Kızılyıldız

C GRUBU

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta

D GRUBU

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moskova

E GRUBU

Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk

F GRUBU

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Prag

G GRUBU

Zenit

Benfica

Olympique Lyon

Leipzig

H GRUBU

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille

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