Haluk Şahin: Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılması hakkıdır

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın oynadığı müsabakalar ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen üç haftalık arada sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi gibi oyuncuların takıma katıldığını belirtti.

Sakatlıkları geçen oyuncuları yeni transfer gibi gördüklerini kaydeden Şahin, "Önümüzde Antalyaspor ve Bursaspor maçları var. Bunlar çok ciddi maçlar. İki maçı da kazanırsak ligde ilk 3 sırayı zorlayabiliriz. Teknik heyet ve oyuncularımız ciddi şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Haluk Şahin, Avrupa kupalarına katılma hedeflerini gerçekleştirmek istediklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Biz hep 'Trabzonspor hedefsiz olmaz.' diyoruz. Çok zor şartlar altında kulübü devraldık. Onun için bulunduğumuz dördüncülük bile bizim için başarıdır. Mali zorluklar yaşadık. Başkanımıza, asbaşkanımız Mehmet Bey'e, başkan yardımcımız Ertuğrul Bey'e çok teşekkür ediyorum, özveriyle çalışıyorlar. İçinde bulunduğumuz durum bile çok sıkıntılı. Günü gününe bunları aşıyoruz. Futbolculara ödeme yapıyoruz. Bu zorluklarla yaptığımız mücadelelerle Avrupa kupalarına katılmak bizim hakkımız."

"Trabzonspor'un Avrupa'da bir yığın başarısı var." diyen Şahin, "Barcelona, Inter gibi devleri yendiğini hepimiz biliyoruz. Bu yıl yapacağımız transferler ve aralarına katacağımız genç oyuncularla Avrupa'da başarılar yakalarız. Elimizde yetenekli gençler var. İyi işleyebilirsek neden Avrupa'da da başarılar yaşamayalım, taraftarımızı da o kulvarda sevindirmeyelim." ifadelerini kullandı.

Şahin, bu sezon kadro maliyetini düşürdüklerini kaydederek, "Aynı geçen dönemde olduğu gibi başkanımız da açıklamalar yaptı. 15 milyon avro civarında kadro maliyetimiz. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. 'Biz bu kulübü borçlu aldık, borçsuz bırakmayı hedefliyoruz.' dedik. Ne kadar borçları eksilttik, o kadar bizim için iyi olacak. Zaten tüzük gereği yüzde 10 üstünde yaptığımız borçlanmayı kendi cebimizden ödeyeceğimizi taahhüt ettik." diye konuştu.

"AJAX GİBİ İZ BIRAKIR"

Trabzonspor'un altyapısından oyuncu katmaya devam edeceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Altyapımızdan, 1461 Trabzon'dan futbolcularımız var. Hocamız zaman zaman alıp deniyor ve takıma monte ediyor. İyi de futbolcularımız var. Hemen çıkacak olay değil. Üç yıllık yönetimiz ama 5 yıllık plan yapıyoruz. Biz 3 yıl sonra oluruz olmayız, çok önemli değil. Gelen yönetime bir proje, sistem bırakıyoruz. Kimse merak etmesin, altyapıdan çok iyi oyuncular var. Her yıl 2-3 oyuncu katacağız ve de var. Zaten her yıl böyle katarsak 3-5 yılda kadroda daha çok yerli oyuncu olacak."

Ajax'ın altyapısından gelen oyuncularla bu sezon yakaladığı başarıya ilişkin bir soru üzerine de Şahin, "Trabzonspor da mutlaka Ajax gibi iz bırakır. Ajax, uzun yıllardır bu projeyi uyguluyor, patlaması bu yıl oldu. Bir de onların bütçe olarak sıkıntısı yok. Biz bütçemizi 15 milyon avro civarında tutarsak 3-5 yılda bu işi hallederiz. Onun için Trabzonspor'u sevenlerin sabretmesi lazım." ifadelerini kullandı.

