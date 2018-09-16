Ibrahimovic'ten 'yok artık' dedirten 500. gol !

Spektaküler gollerin bir numaralı ismi Zlatan Ibrahimovic, kariyerine devam ettiği ABD’de de büyülemeye devam ediyor. Los Angeles Galaxy’nin deplasmanda Toronto FC’ye 5-3 mağlup olduğu maçta takımının ilk golünü ağlara bırakan Zlatan Ibrahimovic, izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Karşılaşmaya çok kötü başlayan Zlatan Ibrahimovic ve arkadaşları, henüz 36. dakikada 3-0 geriye düştü. Victor Vazquez, Jozy Altidore ve Sebastian Giovinco ile farkı açan Toronto FC karşısında Los Angeles Galaxy’yi umutlandıran gol ise İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic’ten geldi. İlk yarının son dakikaları oynanırken sahneye çıkan Zlatan Ibrahimovic, yaptığı muhteşem vuruşla farkı ikiye indirdi.

Bu golle ateşlenen Los Angeles Galaxy takımı, Ola Kamara ve Rolf Feltscher ile beraberliği yakaladı. Ancak son 15 dakikada Jonathan Osorio ve Jay Chapman ilew iki gol daha bulan Toronto FC, maçı 5-3 kazanmayı başardı.