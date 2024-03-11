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İlk 30'da 2 Türk takımı! Dünya Kulüpler Sıralaması güncellendi

İlk 30'da 2 Türk takımı! Dünya Kulüpler Sıralaması güncellendi
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kulüpler dünya sıralamasını yenide güncelledi.

IFFHS, kulüpler dünya sıralamasını açıkladı. İlk 30'da 2 Türk takımı yer aldı.

1- MANCHESTER CITY

2- REAL MADRID

3- INTER

4- LEVERKUSEN

5- PSV

 6- AL AHLI

7- UNION SG

8- FLUMINENSE

9- PALMEIRAS

10- ROMA

18- FENERBAHÇE

26- GALATASARAY

83- BEŞİKTAŞ

194- BAŞAKŞEHİR

206- ADANA DEMİRSPOR

209- TRABZONSPOR

239- ANKARAGÜCÜ

247- FATİH KARAGÜMRÜK

261- SİVASSPOR

283- KASIMPAŞA

336- KONYASPOR

358- KAYSERİSPOR

388- ALANYASPOR

Etiketler Fenerbahçe kulüp dünya dünya sıralaması Galatasaray
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