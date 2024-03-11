İlk 30'da 2 Türk takımı! Dünya Kulüpler Sıralaması güncellendi
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kulüpler dünya sıralamasını yenide güncelledi.
IFFHS, kulüpler dünya sıralamasını açıkladı. İlk 30'da 2 Türk takımı yer aldı.
1- MANCHESTER CITY
2- REAL MADRID
3- INTER
4- LEVERKUSEN
5- PSV
6- AL AHLI
7- UNION SG
8- FLUMINENSE
9- PALMEIRAS
10- ROMA
18- FENERBAHÇE
26- GALATASARAY
83- BEŞİKTAŞ
194- BAŞAKŞEHİR
206- ADANA DEMİRSPOR
209- TRABZONSPOR
239- ANKARAGÜCÜ
247- FATİH KARAGÜMRÜK
261- SİVASSPOR
283- KASIMPAŞA
336- KONYASPOR
358- KAYSERİSPOR
388- ALANYASPOR
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