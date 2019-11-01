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  5. 01 Kasım 2019 20:34

Cenk Tosun'un bonservis bedeli 11 milyon Euro

İngiliz basını, Everton'ın Cenk Tosun'u kiralamak istemediğini ve bonservisini 11 milyon Euro olarak belirlediğini yazdı. Everton Teknik Direktörü Silva da Cenk gitmek isterse 'hayır' demeyiz dedi.

Cenk Tosun'un bonservis bedeli 11 milyon Euro
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İsmi eski takımı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Cenk Tosun'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınına göre; Everton, milli futbolcumuzu kesin olarak gözden çıkardı. Ancak kiralama formülü masada olmayacak. İngiliz ekibinin 23 milyon Euro'ya aldığı Cenk Tosun'u bonservisiyle göndereceğini ve fiyatının 11 milyon Euro olarak belirlendiği ifade ediliyor.

"GİTMEK İSTERSE 'HAYIR' DEMEYİZ"
Everton Teknik Direktörü Silva ise devre arasında Everton'dan kesin olarak ayrılmaya karar veren Cenk Tosun'la ilgili olarak "Gitmek isterse 'hayır' demeyiz" dedi.

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