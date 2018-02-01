Everton şeytanın bacağını kırdı

İngiltere Premier Lig’de 25. hafta maçları oynanırken gecenin şokunu Chelsea yaşadı. Evinde Bournemouth’u ağırlayan Londra ekibi 3-0’lık sürpriz bir yenilgi aldı.

Cenk Tosun’un yedek kulübesinde kaldığı maçta Everton sahasında Leicester City’yi 2-1 mağlup etmeyi başarırken Newcastle United ise Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Chelsea karşısında Bournemouth’a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Callum Wilson, 64. dakikada Junior Stanislas ve 67. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Everton’da ise yeni transfer Theo Walcott’un 25. dakikada ve 39. dakikada attığı gollere 71’de Jamie Vardy’nin penaltı golüyle yanıt veren Leicester City’nin beraberlik çabaları ise sonuçsuz kaldı.

Everton bu sonuçla 6 maç sonra kazanarak kritik bir galibiyet elde etmiş oldu.

Cenk Tosun koluna tükürdü !

İşte Premier Lig’de gecenin sonuçları;

CHELSEA 0-3 BOURNEMOUTH

EVERTON 2-1 LEICESTER CITY

NEWCASTLE UNITED 1-1 BURNLEY

SOUTHAMPTON 1-1 BRIGHTON

TOTTENHAM 2-0 MANCHESTER UNITED

STOKE CITY 0-0 WATFORD

MANCHESTER CITY 3-0 WEST BROMWICH