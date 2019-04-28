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  5. 28 Nisan 2019 16:30

Leicester City 3 - 0 Arsenal (İngiltere Premier Ligi)

Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal, Leicester City'nin misafiri oldu. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 10 kişi tamamlarken sahadan da 3-0 mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi yolunda büyük bir yara aldı.

Leicester City 3 - 0 Arsenal (İngiltere Premier Ligi)
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Leicester City - Arsenal maçı! İngiltere Premier Lig'de 36. hafta mücadelesinde Brendan Rodgers'ın takımı Leicester City ile Unai Emery'nin çalıştırdığı Arsenal kozlarını paylaştı.

King Power'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Leicester City, 3-0'lık skorla galip geldi. Arsenal'de Ashley Maitland-Niles, 36. dakikada takımını 10 kişi bırakırken ilk devre 0-0 tamamlandı. Perdeyi 59'da Youri Tielemans açarken, 86. dakikada Jamie Vardy farkı açtı ve uzatmalarda da kapattı.

A Milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübede yer alırken oynama şansı bulamadı.

Alınan bu sonucun ardından Leicester City puanını 51 yaparken, Arsenal 66 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Leicester deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Arsenal sahasında Brighton'ı konuk edecek.

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