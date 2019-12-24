Mahrez, Fernandinho'nun transferini ağzından kaçırdı!

Konuk olduğu YouTube programında Benjamin Mendy ile soru yarışmasına giren Riyad Mahrez verdiği bir yanıtla gündeme geldi. Mahrez'in yanıtı, Fernandinho'nun takımdan ayrılabileceği yorumunu beraberinde getirdi.

Manchester City hakkında yöneltilen soruları yanıtlayan ikiliden Mahrez'in Fernandinho hakkında verdiği yanıt kafaları karıştırdı.

''Yazın Manchester City'deki son sezonu olduğunu açıklayan futbolcu kimdir?'' şeklinde yöneltilen soruya cevap veren Cezayirli oyuncu, ''David ve Fernandinho'' dedi. Bu sözlerin ardından sunucu, Riyad Mahrez'in yanıtını ''Evet, David Silva'' diyerek düzeltti. O anlarda Benjamin Mendy ise takım arkadaşına bıyık altından gülümsedi.

David Silva yaptığı bir açıklamada bu sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklamıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernandinho ise şu ana kadar ayrılığa dair herhangi bir işaret vermedi.

Riyad Mahrez'in verdiği 'Fernandinho' cevabının bir gaf mı yoksa yanlış bilgi mi olduğu ise sezon sonunda yanıt bulacak.

(NTV Spor)

