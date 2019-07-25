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  5. 25 Temmuz 2019 17:27

Tottenham 1 - 2 Manchester United (2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Tottenham 1 - 2 Manchester United (2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası)
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Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiliz takımları Tottenham ile Manchester United, Çin'in Şanghay kentindeki Hongkou Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 21. dakikada Anthony Martial'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Tottenham, 65. dakikada Lucas Moura'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan Manchester United, 80. dakikada Angel Gomes'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Manchester United , Tottenham
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