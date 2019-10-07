  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 07 Ekim 2019 20:51

Tottenham'da Hugo Lloris sahalardan en az 3 ay uzak kalacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Fransız kalecisi Hugo Lloris'in sakatlığı nedeniyle en az 3 ay futbol oynayamayacağını açıkladı.

Tottenham'da Hugo Lloris sahalardan en az 3 ay uzak kalacak
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Brighton'a 3-0 yenildikleri lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi.

Sol kol bağlarında hasar meydana gelen 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilmeyeceği ancak antrenmanlara yeni yıldan önce dönmesinin beklenmediği belirtildi.

Lloris böylece Türkiye'nin de yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bulunan Fransa Milli Takımı'nın, kalan 4 maçında forma giyemeyecek.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Tottenham , Hugo Lloris
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM