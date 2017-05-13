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  5. 13 Mayıs 2017 13:14

İbrahimovic doktorları bile şaşırttı

İngiltere Premier Lig’in güçlü ekibi Manchester United’da forma giyen 35 yaşındaki Zlatan İbrahimovic, yaşadığı diz sakatlığının ardından ABD’de ameliyat masasına yatmıştı.

İbrahimovic doktorları bile şaşırttı
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İbrahimovic’i ameliyat eden ünlü doktor Freddie Fu, son durumuyla ilgili bilgi verirken, İsveçli yıldıza övgüler yağdırdı.

'Hayatımda görmedim'

Fu, “Manchester United’la sorun yaşamamak için çok fazla detaya girmek istemiyorum ama her şey çok iyi gidiyor. O, çok güçlü bir oyuncu. Bugüne kadar kariyerimde 20 binden fazla ameliyata girmişimdir ama İbrahimovic gibi güçlü kemiklere sahip olan birini hayatım boyunca görmemiştim. İbrahimovic, dokunduğum en güçlü sporcu” diye konuştu. Sakatlanmadan önce United adına 46 maçta 28 gol atan İbra’nın kontratı da sezon sonuna bitiyor.

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