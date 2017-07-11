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  5. 11 Temmuz 2017 21:28

Donnarumma Milan'da kaldı

Milan, genç kalecisi Gianluigi Donnarumma ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Donnarumma Milan'da kaldı
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Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Donnarumma'nın sözleşmesinin  30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.
 
Milan'ın altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda forma  giyen İtalyan file bekçisi, geçen sezon 41 maçta görev yaptı.
 
Diğer yandan İtalya basınında yer alan haberlerde, adı birçok kulüple  anılan Donnarumma'nın yeni sözleşmesi sayesinde yıllık 6 milyon avro kazanacağı  öne sürüldü.
 
 

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