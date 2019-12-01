ÖZET | Juventus 2-2 Sassuolo maç sonucu!

Allianz Stadı'nda oynanan Juventus - Sassuolo mücadelesi 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 20. dakikada Leonardo Bonucci'nin golüyle öne geçen Juventus, 22'de Jeremie Boga ile 47'de Francesco Caputo'nun golleriyle geri düştü. 68'de Cristiano Ronaldo penaltıdan attığı golle skoru belirledi.

Merih Demiral yedek kulübesinde başladığı maçta süre bulamadı, Mert Müldür ise 72'de Filip Djuricic yerine oyuna girerek şans buldu

BU SEZON BİR İLK

Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 36'ya yükseltti. Torino temsilcisi bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti. Sassuolo 14 puana çıktı ve sezonun ikinci beraberliğini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Lazio deplasmanına gidecek. Sassuolo sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.

