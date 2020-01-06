ÖZET | Juventus - Cagliari maç sonucu: 4-0

İtalya Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi Ronaldo'nun (3) ve Gonzalo Higuain'in golleriyle 4-0 mağlup etti. Juventus - Cagliari maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Puan tablosunun 2. basamağındaki Juventus, 6. sıradaki Cagliari'yi ağırladı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Juventus'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49'uncu, 67'nci (p) ve 82'nci dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 81'inci dakikada Gonzalo Higuain kaydetti. Mücadelede hat-trick yapan Ronaldo, Higuain'in golünde de asisti yapan isim oldu.

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Merih, ilk yarıda gelişen bir atakta gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda direğe takıldı.

Portekizli forvet oyuncusu Ronaldo, Serie A'da ilk, kariyerinde 56. kez hat-trick yaptı.

Peş peşe 3. maçını kazanan Juventus, puanını 45'e yükseltti.

