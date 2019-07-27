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  4. 27 Temmuz 2019 21:41

İtalyan basını: Galatasaray, Radja Nainggolan'la ilgileniyor

İtalyan basını, Galatasaray'ın, Serie A devi Inter'de forma giyen 31 yaşındaki Belçikalı yıldız Radja Nainggolan ile ilgilendiğini yazdı.

İtalyan basını: Galatasaray, Radja Nainggolan'la ilgileniyor
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Yaz transfer döneminde kadrosunu Seri, Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Ozornwafor gibi isimlerle güçlendiren son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Inter'in 31 yaşındaki Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'ın transferi konusunda Milano ekibi ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Haberde, Belçikalı futbolcunun Çin'den gelen teklifleri geri çevirmesi üzerine yeni durağının Galatasaray olabileceği ve Seri ile iyi bir ikili oluşturabileceği belirtildi.

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