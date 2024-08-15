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Kasımpaşa yeni transferini açıkladı

Kasımpaşa yeni transferini açıkladı
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Yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa bir dönem Adana Demirspor forması giyen Kevin Rodrigues’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyen ve yeni sezonda da aynı şekilde devam etmek isteyen Kasımpaşa yeni transferini açıkladı.

KEVIN RODRIGUES KASIMPAŞA’DA

Kasımpaşa, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla Turgay Ciner Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzalandığı belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Kevin Rodrigues, kariyerinde Al-Qadsiah, Adana Demirspor, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Eibar, Leganes ve Dijon takımlarında forma giydi.

Etiketler Kasımpaşa kasımpaşa transfer Kevin Rodrigues
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