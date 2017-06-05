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  4. 05 Haziran 2017 17:09

Katar krizi Dünya Kupası'nı da etkileyecek mi ?

7 ülkenin Katar ile ilişkilerini kesmesinin ardından akıllara Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonu geldi.

Katar krizi Dünya Kupası'nı da etkileyecek mi ?
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Bu sabah itibariyle Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler'in, Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesi üzerine Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na yapacağı ev sahipliği de tehlikeye girdi.

2022 Dünya Kupası için 12 stadın inşaatına başlayan Katar'ın, turnuvanın başka bir ülkeye taşınması durumunda bu yatırımlarının boşa gitmesi söz konusu olacak.

FIFA'dan konu ile ilgili olarak yapılan ilk açıklamada "Katar ile iletişimdeyiz, şimdilik başka bir açıklama yok" denildi.

Nihai kararı verecek olan FIFA, gelecek günlerde olağanüstü toplanarak 2022 Dünya Kupası'nın Katar yerine başka bir ülkede yapılmasını görüşecek.

dünya kupası , diplomatik ilişkiler , katar