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Kayserispor'dan Çağdaş Atana yeni sözleşme

Kayserispor'dan Çağdaş Atana yeni sözleşme
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Kayserispor yönetimi, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldı. Sezon başında 1 yıllık kontrat imzalanan genç teknik adam ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak.

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, "Bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Hocamız Kayseri'den ve bizden memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Yarın 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile çok önemli başarılara imza atacağız" dedi.

Etiketler Kayserispor kayserispor çağdaş atan
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