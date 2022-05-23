Kylian Mbappe'nin PSG'den alacağı yıllık ücret dudak uçuklattı

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kylian Mbappe'nin alacağı yıllık ücret ve imza parası çok konuşuldu.

İmza töreninde Real Madrid ile ilgili konuşan Kylian Mbappe, "Real Madrid ve Florentino Perez'e saygım var. Benim için her şeyi yaptılar ve beni çok mutlu etmeye çalıştılar. Bu yüzden onu bizzat aramak durumundaydım, kendisiyle yakın bir ilişkimiz var. Real Madrid taraftarlarına, beni her zaman kendilerinden biri olarak gördükleri için teşekkür etmek istiyorum. Umarım ülkemde kalmak istememi anlayışla karşılarlar. Herhangi bir futbolcu için Real Madrid'de ve PSG'de oynamak bir onur. PSG ya da Real Madrid, bu kulüplerin kimseyi ikna etmesine gerek yok." dedi.

23 yaşındaki Fransız futbolcunun PSG'den yıllık bonuslarla beraber 100 milyon euro kazanacağı yazıldı. Öte yandan PSG, takımda tutmak için büyük çaba sarf ettiği Mbappe'ye 300 milyon euro imza parası ödeyeceği iddia edildi.