  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 17 Aralık 2019 13:43

La Gazzetta dello Sport, Başakşehir logosu yerine Beşiktaş logosu kullandı

Ünlü İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi haberinde Başakşehir logosu yerine Beşiktaş'ın logosunu sayfasına taşıdı. Başakşehir Kulübü'nün tweeti sonrası özür mesajı geldi.

La Gazzetta dello Sport, Başakşehir logosu yerine Beşiktaş logosu kullandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi dün yapıldı ve Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. Bu eşleşmeleri dünya basını gördü.

İtalya'nın ünlü gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport, kura çekimi haberinde Başakşehir logosu yerine Beşiktaş'ın logosunu sayfasına taşıdı.

???? Are u sure about our club logo @Gazzetta_it? https://t.co/P0G1p2UkRY pic.twitter.com/qMRdrWAe47

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 17, 2019 "LOGOMUZDAN EMİN MİSİNİZ?"

Başakşehir Kulübü de La Gazzetta dello Sport'a maskotu olan baykuşun yer aldığı bir video ile 'Kulüp logomuzdan emin misiniz?' tweetini attı.

Sorry, we’ve made a mistake. Please accept our apologies pic.twitter.com/MJ9KbOHIvg

— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) December 17, 2019 "LÜTFEN ÖZÜRLERİMİZİ KABUL EDİN"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası İtalyan gazetenin Twitter hesabından "Üzgünüz, bir hata yaptık. Lütfen özürlerimizi kabul edin" paylaşımında bulundu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
UEFA Avrupa Ligi , başakşehir , La Gazzetta dello Sport
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM