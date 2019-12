La Gazzetta dello Sport, Başakşehir logosu yerine Beşiktaş logosu kullandı

UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi dün yapıldı ve Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. Bu eşleşmeleri dünya basını gördü.

İtalya'nın ünlü gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport, kura çekimi haberinde Başakşehir logosu yerine Beşiktaş'ın logosunu sayfasına taşıdı.

Başakşehir Kulübü de La Gazzetta dello Sport'a maskotu olan baykuşun yer aldığı bir video ile 'Kulüp logomuzdan emin misiniz?' tweetini attı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası İtalyan gazetenin Twitter hesabından "Üzgünüz, bir hata yaptık. Lütfen özürlerimizi kabul edin" paylaşımında bulundu.