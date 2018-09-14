Leipzig'de ilginç ceza yöntemi ! Çarkıfelek...

Almanya Bundesliga takımlarından RB Leipzig’in Teknik Direktörü Ralf Rangnick takımda disiplini yeni uygulayacağı ceza sistemi ile sağlamayı amaçlıyor.

Buna göre; yaşanabilecek problemlerde oyunculara para cezası verilmeyecek. Bunun yerine tesis çimlerini biçmek, kulüp mağazasında çalışmak gibi zaman alıcı uygulamaların bulunduğu çarkıfelek kullanılacak.

Futbolcular disipline aykırı bir davranış sergilediğinde bu çarkı çevirecek ve çarktaki ibrenin işaret ettiği eylemi yapmak zorunda olacak.

Çarkta ise top şişirmek, takım yemeği için salata yapmak, stadyum turunda rehberlik, tüm personele hediye almak, antrenmandan önce su şişelerini hazırlamak ve altyapı antrenörlüğü gibi toplam 12 cezanın bulunduğu bölümler yer alıyor.

Çarkta şans bölümü de var. Eğer çarkta ibre şans bölümünü gösterirse oyuncu affedilecek. Tecrübeli çalıştırıcı futbolculara verilen para cezalarının sonuçsuz kaldığını ve oyuncuların zamanından çalmanın daha etkili olabileceğini savunuyor.

Üst düzey disiplini ile bilinen Ralf Rangnick Temmuz ayında yeniden Leipzig’in başına geçmişti.

Çarkıfelekteki bazı cezalar;

―Mağazada çalışma

―Yemek servisi

―Stadyum turu

―Çimleri biçmek

―Çalışanlara hediye

―Top toplayıcılık

―Akademi hocasına yardım

―İçecek hazırlama

―Malzemeci olma

―Takım otobüsünü hazırlama

―İdmanda pembe forma giyme