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  4. 22 Nisan 2018 15:20

Malatyaspor'da ödeme krizi devam ediyor !

Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı öncesi yaşanan ödeme krizinin pazartesi günü halledileceği belirtildi.

Malatyaspor'da ödeme krizi devam ediyor !
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Yeni Malatyaspor'da futbolcuların 2 maaştan oluşan alacaklarının zamanında ödenmemesiyle başlayan krizin Beşiktaş maçı öncesi tatlıya bağlandığı ileri sürülüyor. Maç öncesi futbolcularla İstanbul'da bir toplantı yaptığı ifade edilen Adil Gevrek'in ödeme takviminde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, bu tür durumların her kulüpte olabileceğini paylaştığı öğrenildi.

Gevrek'in toplantıda futbolcularına sitem ederek, “Kulüpte parasal anlamda büyütülecek bir sorun olmamasına rağmen bu durumun yaşanması üzücü. Süper Lig'de bir çok kulüpte ödeme konusunda çok daha büyük sorunlar oluyor. Kimsenin Yeni Malatyaspor'da parası kalmaz” dediği öğrenildi.

Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da krizBeşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da kriz

 

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