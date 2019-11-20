Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş için zamanı var!

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları;

Abdullah Avcı'ya göreve getirirken ilk 5-6 hafta işler kötü gitti diye gönderilmez. Başkan değişikliğinde durum ayrı bir konumda. Abdullah Avcı, Beşiktaş'a getirilirken kimse itiraz etmedi. Abdullah Avcı, Başakşehir'de iyi işlere imza attı. Abdullah Avcı, Başakşehir'de şampiyonluk yaşasaydı Beşiktaş'a bu kadar kolay gelmeyebilirdi. İnsanlar dalga geçiyor fakat Sevilla, Abdullah Avcı ile ilgilendi.

"MALİ KRİZ VARSA HUZURSUZLUK DA OLUR"

Şenol Güneş'ten sonra göreve gelmek kolay değil. Beşiktaş'ta çok ciddi kadro erozyonu oluştu ve mali krizde vardı. Mali kriz varsa huzursuzluk da vardır. Abdullah Avcı göreve geldiğinde de bu sorunlar vardı. Beşiktaş'ta kaleci problemi vardı, Karius son 4-5 haftadır iyi. Abdullah Avcı, Oğuzhan ve Ljajic'ten umudunu kesmemiş.

"SERGEN YALÇIN'IN ZAMANI VAR"

Sergen Yalçın ismi konuşuluyor ama onun da geleceği zaman var diye düşünüyorlardır. Abdullah Avcı'nın analizi nasıl bilmiyorum ama Beşiktaş'ın alan daraltmayı ve geçiş oyununu çok daha iyi yaptığını görebiliyoruz.

"HAKAN 10 NUMARA GİYME!"

Hakan Çalhanoğlu skora katkı yapacak. Hakan'ın skora katkı yapmadığı maçta kimse 'iyi oynadı' demeyecek. Hakan, 10 numarayı giyme! Milan'ın 10 numarası kendi oyununu anlatmak zorunda kalıyorsa orada sorun vardır. Hakan sürekli oynuyor, bunda bir problem yok. Hakan'ın rafine oyuna ihtiyacı var.

"MİLLİ TAKIM'DA PROBLEM HÜCUMDA"

2 milli takımlık orta sahamız var. Nereden nereye... Acaba bunu Lucescu mu yaptı? (Gülerek) A Milli Takım'da problemin hücum bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Cenk Tosun'un mutlak oynaması lazım, Enes'in daha fazla süre alması lazım. Burak var ama o bölgede ciddi sıkıntı var.

"DIAGNE KULLANILAMAZ HALDE"

Diagne gerçekten kullanılmaz bir halde. Andone'yi ben beğeniyordum, çaba gösteren bir oyuncu. Diagne, bu santrforsuzlukta bile kullanılamayacak bir durumda.

"F.BAHÇE'DE PROBLEM BAŞKA"

Alanyaspor maçında Fenerbahçe kötü oynamadı. Fenerbahçe kendi kendine 3 gol yedi. Fenerbahçe'nin ön bölgesinde problem yok ama şampiyonluklar kaleci ve defans oyuncularının performansından geçiyor. Fenerbahçe deplasman oyunlarında problem yaşıyor. Fenerbahçe bazı deplasmanlarda kendi oyununu oynayabiliyor. Fakat problem başka.

"İŞTE İSTEDİĞİMİZ OZAN BU"

Ozan'a yurt dışından talipler var. Bu bilgeler doğru. Ozan'ın çıkışından çok memnunum. Ozan gidişata isyan eden bir oyuncu. Ozan'ın çıkışı beni çok sevindirdi. Ozan hakkında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olurken 'Arjantinli olsa 35-40 milyon Euro verirlerdi' demiştim benimle çok dalga geçmişlerdi. (Gülerek) İşte istediğimiz Ozan bu. Çağlar Söyüncü'nün performansı beni yanılttı. Kendisine çok teşekkür ediyorum, iyi ki yanıldım.

