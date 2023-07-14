Messi'yi Miami'de kimse tanımadı: O anlar sosyal medyada olay oldu
Messi, Miami’deki yeni evi için erzak alışverişine çıkarken o görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Lionel Messi, Miami'de yeni evi için alışveriş yaptı. O anların fotoğrafını kaydeden Messi'nin bir hayranı, detaylardaki ilginçliği gözler önüne serdi.
KİMSE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDİ
Amerika'nın en ünlü kanalı olan ESPN, Messi'nin alışveriş fotoğraflarını paylaştı ve "Lionel Messi, Miami'de alışveriş yaparken görüntülendi ve kimse onu tanımadı" ifadelerine yer verdi.
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