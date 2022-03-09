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Mete Kalkavan hakemliği bıraktı!

Mete Kalkavan hakemliği bıraktı!

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan, MHK'nin 13 hakemle ilgili kararının ardından hakemliği bırakma kararı aldı.

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan, MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından hakemliği bırakma kararı aldı. Hakemlikten istifa eden Kalkavan, istifasını MHK’ye sundu.

Kalkavan'ın istifaya gerekçe olarak, 13 hakemin MHK tarafından görevlerine sebepsiz yere son verilmesi olduğu belirtildi.

43 yaşındaki Mete Kalkavan, liste dışı bırakılmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

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Etiketler mete kalkavan hakem istifa
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