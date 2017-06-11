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  5. 11 Haziran 2017 22:16

10 numaralı forma Yusuf Yazıcı'nın oldu

Milli Takım'da Arda Turan'dan boşalan 10 numaralı formanın yeni sahibi Yusuf Yazıcı oldu.

10 numaralı forma Yusuf Yazıcı'nın oldu
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Gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdıktan sonra kadro dışı bırakılıp Milli Takım kariyerine son veren Arda Turan’dan boşalan 10 numaralı formanın kime gideceği merak ediliyordu.

10 numaralı Ay-Yıldızlı formayı Trabzonspor’un genç ve başarılı orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı terletecek. Bordo-mavililerin bu sezon parlayan yıldızı Yusuf, bu sezon 13 gol atmış, 10 da asiste imza atmıştı. Performansıyla Fatih Terim’in de radarına takılan 20 yaşındaki oyuncu ilk kez Türkiye forması giymek için Terim’den şans bekliyor.

milli takım , 10 numaralı forma , yusuf yazıcı , arda turan