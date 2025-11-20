A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında kura çekimlerinde A Milli Takımımızın rakibi Romanya oldu

⁠FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekiminde Türkiye'nin rakibi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Milliler, finale kalması halinde ise Slovakya - Kosova maçının galibiyle mücadele edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşaması kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'nın merkezinde çekildi.

Avrupa elemeleri play-off turu kura çekiminde sıralamada bulunduğu üst konum sebebiyle 1. torbada yer alan A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ile eşleşti. Milliler, finale kalması halinde de Slovakya - Kosova maçının galibiyle mücadele edecek.

Ay-yıldızlı takım, yarı final müsabakasında ev sahibi konumunda bulunurken, finale kalması durumunda ise deplasmana gidecek.

Play-off maçları tek maçlı eliminasyon sistemine göre yarı final ve final maçları formatında 26 Mart 2026 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.

A Milli Futbol Takım, kasım ayında oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında Bulgaristan'ı Bursa'da 2-0 yenmiş, daha sonra ise FIFA sıralamasının 1 numarası İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

FIFA sıralamasında bir basamak yükseldik

Öte yandan FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, bugün Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasında topladığı bin 582 puanla bir basamak yükselerek 25'inci sıraya yerleşti.

Milliler, son olarak teknik direktörlük görevini Fatih Terim'in yürüttüğü dönemde, 1 Haziran 2017 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 25'inci sırada yer almıştı.