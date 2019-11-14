Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Burak Yılmaz EURO 2020'yi değerlendirdi

A Milli Takım'ın başarılı defans oyuncularından Merih Demiral, İzlanda maçından sonra EURO 2020 biletini almanın büyük sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çağlar Söyüncü karşılaşma sonrası "Halkımızın verdiği destek çok önemli, onlara bir kez daha teşekkürler. Hocamızla yeni bir süreç başlamıştı. EURO 2020'ye gideceğimize inanıyorduk, çok şükür bunu başardık." dedi.

Ayrıca Çağlar Söyüncü "Birincilik, ikincilik üzüntümüz var. Bir maçımız daha var, halkımız ve bu futbolcular bunu hak etti. Halkımız doya doya kutlasın. Bize güvenmeye devam etsinler. İnşallah daha da iyi olacağız." diye konuştu.

MERİH DEMİRAL: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

EURO2020'de de en iyisini yapacaklarını söyleyen Merih Demiral ise, "Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu zor zamanlarda insanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Taraftarlarımız bizi 90 dakika destekledi. EURO2020'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Merih Demiral ayrıca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken; "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır! Geliyoruz" mesajını yolladı.

BURAK YILMAZ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Önemli bir jenerasyon yakaladığımızı kaydeden Burak Yılmaz da, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir jenerasyon, kardeşlerimizin kalbi de aklı da çok iyi. Çok iyi hocalarımız var. Biz her zaman Mehmetçik'imizi andık. Bu akşam belki gol atamadık ama bu güzel geceyi onlara armağan ediyoruz. Biz çok güzel bir ülkeyiz" dedi.

