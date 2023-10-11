Hırvatistan - Türkiye maçının yayınlanacağı kanal açıklandı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu mücadelesinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımızın maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

A Milli Futbol Takımımız 12 Ekim Perşembe günü, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Grupta 10 puanla 2. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı Hırvatistan karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Bu aynı zamanda yeni teknik direktör Montella'nın ilk maçı olacak. Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak. Hırvatistan Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. D Grubu'nda puan durumu şöyle: 1- Hırvatistan / 10 Puan (4 maç) 2- TÜRKİYE / 10 Puan (5 maç) 3- Ermenistan / 7 Puan (5 maç) 4- Galler / 7 Puan (5 maç) 5- Letonya / 0 Puan (5 maç)