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Hırvatistan - Türkiye maçının yayınlanacağı kanal açıklandı

Hırvatistan - Türkiye maçının yayınlanacağı kanal açıklandı
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu mücadelesinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımızın maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

A Milli Futbol Takımımız 12 Ekim Perşembe günü, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

Grupta 10 puanla 2. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı Hırvatistan karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Bu aynı zamanda yeni teknik direktör Montella'nın ilk maçı olacak.

Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak.

Hırvatistan Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

 D Grubu'nda puan durumu şöyle:

1- Hırvatistan / 10 Puan (4 maç)

2- TÜRKİYE / 10 Puan (5 maç)

3- Ermenistan / 7 Puan (5 maç)

4- Galler / 7 Puan (5 maç)

5- Letonya / 0 Puan (5 maç)

 

Etiketler Hırvatistan Türkiye A milli takım Türkiye a milli takım 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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