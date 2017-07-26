İşte Fatih Terim'in Milli takım istatistikleri

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim görevinden ayrıldı ve A Milli Takım seviyesinde üçüncü Fatih Terim dönemi resmen sona ermiş oldu. Ayrılığın sebeplerinden ve yaratacağı sonuçlardan bağımsız bir şekilde Fatih Terim döneminin saha içi sonuçlarına bir göz atmak istedik.

1990-1993 yılları arasında U21 Milli Takımı’nın başında yer alan Terim, 25 maçta 13 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle döneme göre nispeten başarılı bir tablo çizmişti. 1993’te A Milli Takım’a terfi eden Terim, 1996’da Galatasaray’a gidip “İmparator” olana kadar 34 maçta 17 galibiyet 8 beraberlik ve 9 galibiyet elde etmişti.

Son dönemi öncesinde 2005-2009 yılları arasında da Milli Takım’ın başında yer alan Euro 2008’de yarı finale yükselme başarısı gösteren Fatih Terim, Ay-Yıldızlılar’ın başında en çok maça çıktığı dönemi de o zaman yaşamıştı. Terim, o dönemde 58 maçta 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 14 mağlubiyetle görevinden ayrılmıştı.

14 Ağustos 2013 tarihinde oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Gana maçının ardından 20 Ağustos’ta Abdullah Avcı’nın görevine son verilmiş ve Avcı’nın yerine; başarılı bir Galatasaray döneminin ardından yeniden Fatih Terim gelmişti.

Fatih Terim'in ayrılığı sosyal medyayı salladı

Üst üste alınan Andorra (5-0), Romanya (2-0) ve Estonya (2-0) galibiyetleriyle 2014 Dünya Kupası’nda grup çıkma şansımızı son maça taşımıştık ancak İstanbul’da Hollanda’ya 2-0 kaybedince 2014 Dünya Kupası’nı evden izlemek zorunda kalmıştık. Ardından Euro 2016 elemelerine de istediğimiz gibi başlayamasak da bir şekilde, denklemin tüm unsurlarının lehimize işlemesiyle ve Selçuk’un muhteşem frikik golüyle Euro 2016’ya direkt katılma hakkını kazanmıştık.

Terim’in literatüre geçen “Biz bitti demeden bitmez” sözü Euro 2016’da mottomuz olmuş, yaşanan prim skandalı, daha öncesinde yaşanan Gökhan Töre skandalı, Volkan Demirel skandalı ve tüm bu skandalların çözülme veya çözül(e)meme yöntemleri pek çok Milli Takım izleyicisine “Bitti” dedirtmişti. Bunlara rağmen sahada Fatih Terim galibiyet yüzdesi olarak kariyerinin en başarılı Milli Takım dönemini, teknik direktörlük kariyerinin ise en yüzdeli üçüncü dönemini geçirdi.

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2013’te görevi aldığından bu yana 44 maça çıkan Ay-Yıldızlılar, 27 galibiyet elde ederken 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Yüzde 61.36’lık oran 1996-2000 Galatasaray (%64.04) ve 2001 Milan (%61.54) döneminin ardından Terim’in en başarılı üçüncü dönemi oldu.

Terim ayrıca Milli Takım tarihinde en az 10 maça çıkan teknik direktörler arasında galibiyet yüzdesi en yüksek ikinci isim.