Milli takım dolu dizgin!

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaştı. Antalya'da oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 2-1'lik skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan ve Yunanistan kalesinde baskı kuran Millilerimiz, 11. dakikada Cengiz Ünder'in mükemmel golüyle öne geçti. Golden sonra da baskısını sürdüren Milillerimiz, 17. dakikada Cengiz Ünder'in asisti ve Kenan Karaman'ın üç kişinin arasından yaptığı vuruş ile farkı artırdı. Yunanistan'ın tek golünü Kourbelis attı.

A Milli Futbol Takımımız, 2 Haziran'da Özbekistan ile de bir hazırlık maçı yaptıktan sonra, EURO2020 elemelerinde 8 Haziran'da Fransa ile Konya'da, 11 Haziran'da İzlanda ile Reykjavik'te karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, top kaleci Paschalakis'ten döndü.

11. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Yusuf Yazıcı topukla meşin yuvarlağı yay gerisindeki Cengiz Ünder'e aktardı. Cengiz'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.

17. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in sağından filelere gitti: 2-0.

24. dakikada gelişen Yunanistan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Samaris'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Cenk Tosun şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı.

39. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

41. dakikada ani gelişen Yunanistan atağında Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Cengiz Ünder'in yerden pası ile ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı.

50. dakikada Kolovos'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağın sahibi oldu.

56. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Bouchalakis'in ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen Koulouris'in kafa vuruşu sonrası kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

79. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bouchalakis'in ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Mantalos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, kaleci Paschalakis meşin yuvarlağa yatarak müdahale etti.

90+3. dakikada Fortounis'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde, savunmanın arkasına sarkan Kourbelis, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Radu Marian Petrescu, Radu Adrian Stefan Ghinguleac, Vladimir Costin Urzica (Romanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Ozan Tufan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Cengiz Ünder (Dk. 80 Emre Belözoğlu), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 İrfan Kahveci), Cenk Tosun (Dk. 56 Güven Yalçın), Kenan Karaman (Dk. 46 Abdülkadir Ömür)

Yunanistan: Paschalakis, Mavrias (Dk. 73 Kotsiras), Kourbelis, Koutris (Dk. 46 Stafylidis), Masouras (Dk. 65 Ntourmisai), Siopis (Dk. 75 Mantalos), Samaris, Pelkas (Dk. 46 Kolovos), Valerianos (Dk. 54 Bouchalakis), Koulouris, Fortounis

Goller: Dk. 11 Cengiz Ünder, Dk. 17 Kenan Karaman (Türkiye), Dk. 90+3 Kourbelis (Yunanistan)

Sarı kartlar: Dk. 67 Kourbelis (Yunanistan), Dk. 68 Oğuzhan Özyakup (Türkiye)

MAÇTAN NOTLAR

Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.

Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçına A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare, ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.

TARAFTARLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi.

Yunanistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

