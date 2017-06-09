Milli Takım'a 1 yıl prim yok !
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  5. 09 Haziran 2017 19:11

Milli Takım'a 1 yıl prim yok !

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki bir yıl boyunca, milli takımlara prim vermeyecek. Konu, olağan genel kurulda onaylandı.

Milli Takım'a 1 yıl prim yok !
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Türkiye Futbol Federasyonu, olağan genel kurul için Ankara'da toplandı. Ülke futbolunun zirvesinde, yeni sezon bütçesindeki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

Delegelere, 669 milyon 220 bin liralık bütçenin detayları sunuldu. 31 Mayıs 2018'de tamamlanacak dönem içinde, milli takım prim giderlerine bütçe ayrılmadı. Yeni Ay-yıldızlılar, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazansa da prim alamayacak.

Geride kalan 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemi içinse milli takım prim giderlerine yaklaşık 100 milyon liralık bütçe ayrılmıştı. Bütçenin 29 milyon liralık bölümü harcandı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan milli takıma dağıtılan bu miktar, son olarak Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırısıyla yeniden gündeme gelmişti.

NTVSpor

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