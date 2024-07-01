Montella'dan Arda Güler yorumu

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacağımız Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Euro 2024'te yoluna devam eden A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Mert Müldür basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MERT MÜLDÜR'ÜN AÇIKLAMALARI

"Bu maç daha özel olacak benim için. Ortada bir çeyrek final bileti var ve iki takım da almak istiyor. Umarım kazanan biz oluruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, ilk maça benzeyen bir maç olmayacağını düşünüyoruz. Çok iyi hazırlandık. Viyana'dan birçok arkadaşım yarın maçta olacak."

"AVUSTURYA'DA OYNAMA İHTİMALİM YOKTU"

"Avusturya çok sağlam bir takım. Bir oyuncuyu seçmek istemem. Çok iyi oynuyorlar ve zayıflarını da güçlülüklerini de iyi biliyorlar. Ben Avusturya'da büyüdüm, orası ile belli bir ilişkim var ama Avusturya'da oynama ihtimali benim için hiçbir zaman yoktu."

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Kenan Yıldız'ın çok güçlü bir mentalitesi var. Antrenmanlar kendini geliştirmeye çalışıyor. İlk mçata şansı yaver gitmedi. Pozisyonları daha iyi değerlendirmesi gerekiyor."

"Kompakt oynayan, bütüncül bir takım Avustrya."

ARDA GÜLER YORUMU

"Arda çok yetenekli bir oyuncu. Oyun içerisinde geliştirmesi gereken şeyler var. Onu göz ardı edemeyiz. O olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu. Yeterice iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır."