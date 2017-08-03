Rıza Çalımbay'dan Lucescu yorumu

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni sezon öncesi düzenlediği ilk basın toplantısında, Melo transferi iddialarıyla ilgili olarak, "Melo'yu ilk defa duydum. Bizim Melo'ya ihtiyacımız yok, ön liberomuz var." ifadelerini kullandı.

İki haftalık Gerede kampının ardından Avusturya'da çalıştıklarını anlatan Çalımbay, burada 3 hazırlık maçı oynadıklarını bildirdi.

Kampların kendileri için tek olumsuzluğunun Jeremy Menez ve Deniz Kadah'ın sakatlıkları olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, Fransız futbolcunun sakatlığının çok ciddi görünmediğini ifade etti. Çalımbay, Menez'in küçük bir operasyon geçirdiğini belirterek, oyuncunun 9 Ağustos'ta takıma katılacağını kaydetti.

Deniz Kadah'ın ise 5-6 hafta oynamama ihtimali olduğunu belirten Çalımbay, "İki oyuncumuzun yokluğundan dolayı çok üzgünüz. İkisi de bizim için çok önemli oyuncular. Hele ligdeki ilk rakibimiz Beşiktaş maçından önce bunun başımıza gelmesi üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi." dedi.

Yapılan transferlerden memnun olduğunu ve iyi oyuncular aldıklarını kaydeden Rıza Çalımbay, takıma yeni katılan oyuncuların uyum sürecinin kamp ve hazırlık maçları ile çabuk geçtiğini bildirdi. Yönetimle konuşarak 2-3 tane daha transfer yapmak istediklerinin vurgulayan tecrübeli teknik adam, yeni transferlerin öncelikle orta saha ve defansa yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Gayemiz istikrarı korumak"

Mükemmel bir sezonu geride bıraktıklarını ve kimsenin beklemediği çok iyi maçlar oynadıklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bütün gayemiz geçen sezonki istikrarı korumak ve hatta üzerine koymak. Tabii ki bu sezon kolay değil. Baktığınız zaman başta Başakşehir olmak üzere Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımlar çok iyi transferler yapıyor. Lig kolay değil, çok zor geçecek. Bunun farkındayız ama kendimize güveniyoruz. İnşallah ligi geçen sezonki gibi çok iyi bir yerde bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Birlik ve beraberliğin de aynı şekilde olması lazım. Olmazsa, sıkıntı yaşarız."

"Her şey daha farklı olacak"

Şehirde şampiyonluk hedefinin konuşulduğu belirtilerek, bu sezonki hedefle ilgili soru üzerine Rıza Çalımbay, geçen sezon "Ligde ilk 10 içinde olalım, ama iyi bir yerinde olalım." dediğini hatırlattı.

Çalımbay, birdenbire şampiyonluk hedefi koymanın kolay olmadığının altını çizerek, "Diğer takımların yatırımlarına, harcamalarına baktığımız zaman, belki bizim 10 katımız. Ama bizim bu sezon yaptıklarımızın üzerine koymamız gerekiyor. Koymak için de elimizden geleni yapacağız. Geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor şampiyonluk yarışında yoktu. Şimdi onlar da var. Her şey daha farklı olacak. Kolay bir lig olmayacak. Kim daha çok transfer yaparak eksiklerini giderirse, tabii ki onlar daha şanslı olacak." diye görüşlerini aktardı.

"10 numara" pozisyonu için oyuncular bulduklarını ancak diğer takımların karşıladığı maliyeti kendilerinin verme şansı olmadığını belirten Çalımbay, Beşiktaş maçından önce bu mevki transferinin yapılması gerektiğini ifade etti.

"Havaya girmememiz gerekiyor. Herkesin ayağının yere sağlam basması gerekiyor." diyen Çalımbay, "Biz daha bir şey yapmadık. İpin ucunu bırakırsak, Antalyaspor tekrar eski günlerine döner. O yüzden herkesin ayağını sağlam basması lazım. Benim tek korkum o. Şampiyonluğa oynamak için her yerde çok dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

Lucescu'nun A Mili Takım'ın başına getirilmesi

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüyle ilgili soru üzerine Çalımbay, söz konusu milli takım olduğunda yerli antrenörlerin koşa koşa gitmesi gerektiğini, kendisi için de bunun böyle olduğunu vurguladı.

Çalımbay, A Milli Takım'ın bugüne kadarki başarılarının hep yerli antrenörlerle kazanıldığına dikkati çekerek, göreve Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun getirilmesinin ise idari bir karar olduğunu, bir antrenörün buna yorum yapmaması gerektiğini anlattı.

"Beşiktaş'tan korkumuz yok"

Beşiktaş ile ligin ilk haftasında deplasmanda oynamanın kolay olmadığını, maçın çok zor geçeceğini belirten Rıza Çalımbay, rakiplerinin yaptığı transferlerle gücüne güç kattığını söyledi.

Çalımbay, oturmuş ve şampiyon olmuş bir takımla oynayacaklarını, diğer maçlara göre daha zor geçeceğini dile getirerek, "Bir korkumuz yok. Kiminle oynuyorsak, oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Ligin ilk maçları kendi sahanda oynasan bile her zaman zor olur." değerlendirmesinde bulundu.