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  5. 03 Ağustos 2017 15:16

Rıza Çalımbay'dan Lucescu yorumu

Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, milli takımın başına getirilen Mircea Lucescu hakkında açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'dan Lucescu yorumu
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Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni sezon öncesi  düzenlediği ilk basın toplantısında, Melo transferi iddialarıyla ilgili olarak,  "Melo'yu ilk defa duydum. Bizim Melo'ya ihtiyacımız yok, ön liberomuz var."  ifadelerini kullandı.

İki haftalık Gerede kampının ardından Avusturya'da çalıştıklarını  anlatan Çalımbay, burada 3 hazırlık maçı oynadıklarını bildirdi.

Kampların kendileri için tek olumsuzluğunun Jeremy Menez ve Deniz  Kadah'ın sakatlıkları olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, Fransız futbolcunun  sakatlığının çok ciddi görünmediğini ifade etti. Çalımbay, Menez'in küçük bir  operasyon geçirdiğini belirterek, oyuncunun 9 Ağustos'ta takıma katılacağını  kaydetti.

Deniz Kadah'ın ise 5-6 hafta oynamama ihtimali olduğunu belirten  Çalımbay, "İki oyuncumuzun yokluğundan dolayı çok üzgünüz. İkisi de bizim için  çok önemli oyuncular. Hele ligdeki ilk rakibimiz Beşiktaş maçından önce bunun  başımıza gelmesi üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi." dedi.

Yapılan transferlerden memnun olduğunu ve iyi oyuncular aldıklarını  kaydeden Rıza Çalımbay, takıma yeni katılan oyuncuların uyum sürecinin kamp ve  hazırlık maçları ile çabuk geçtiğini bildirdi. Yönetimle konuşarak 2-3 tane daha transfer yapmak istediklerinin vurgulayan tecrübeli teknik adam, yeni  transferlerin öncelikle orta saha ve defansa yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Gayemiz istikrarı korumak"

Mükemmel bir sezonu geride bıraktıklarını ve kimsenin beklemediği çok  iyi maçlar oynadıklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bütün gayemiz geçen sezonki istikrarı korumak ve hatta üzerine  koymak. Tabii ki bu sezon kolay değil. Baktığınız zaman başta Başakşehir olmak  üzere Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımlar çok iyi transferler  yapıyor. Lig kolay değil, çok zor geçecek. Bunun farkındayız ama kendimize  güveniyoruz. İnşallah ligi geçen sezonki gibi çok iyi bir yerde bitirmek için  elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Birlik ve beraberliğin de aynı şekilde  olması lazım. Olmazsa, sıkıntı yaşarız." 

"Her şey daha farklı olacak" 

Şehirde şampiyonluk hedefinin konuşulduğu belirtilerek, bu sezonki  hedefle ilgili soru üzerine Rıza Çalımbay, geçen sezon "Ligde ilk 10 içinde  olalım, ama iyi bir yerinde olalım." dediğini hatırlattı.

Çalımbay, birdenbire şampiyonluk hedefi koymanın kolay olmadığının  altını çizerek, "Diğer takımların yatırımlarına, harcamalarına baktığımız zaman,  belki bizim 10 katımız. Ama bizim bu sezon yaptıklarımızın üzerine koymamız gerekiyor. Koymak için de elimizden geleni yapacağız. Geçen sezon Fenerbahçe,  Galatasaray, Trabzonspor şampiyonluk yarışında yoktu. Şimdi onlar da var. Her şey  daha farklı olacak. Kolay bir lig olmayacak. Kim daha çok transfer yaparak  eksiklerini giderirse, tabii ki onlar daha şanslı olacak." diye görüşlerini  aktardı.

"10 numara" pozisyonu için oyuncular bulduklarını ancak diğer  takımların karşıladığı maliyeti kendilerinin verme şansı olmadığını belirten  Çalımbay, Beşiktaş maçından önce bu mevki transferinin yapılması gerektiğini  ifade etti.

"Havaya girmememiz gerekiyor. Herkesin ayağının yere sağlam basması  gerekiyor." diyen Çalımbay, "Biz daha bir şey yapmadık. İpin ucunu bırakırsak,  Antalyaspor tekrar eski günlerine döner. O yüzden herkesin ayağını sağlam basması lazım. Benim tek korkum o. Şampiyonluğa oynamak için her yerde çok dikkatli olmak  gerekiyor." diye konuştu.

Lucescu'nun A Mili Takım'ın başına getirilmesi 

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüyle ilgili soru üzerine  Çalımbay, söz konusu milli takım olduğunda yerli antrenörlerin koşa koşa gitmesi  gerektiğini, kendisi için de bunun böyle olduğunu vurguladı.

Çalımbay, A Milli Takım'ın bugüne kadarki başarılarının hep yerli  antrenörlerle kazanıldığına dikkati çekerek, göreve Rumen teknik direktör Mircea  Lucescu'nun getirilmesinin ise idari bir karar olduğunu, bir antrenörün buna  yorum yapmaması gerektiğini anlattı.

"Beşiktaş'tan korkumuz yok"

Beşiktaş ile ligin ilk haftasında deplasmanda oynamanın kolay  olmadığını, maçın çok zor geçeceğini belirten Rıza Çalımbay, rakiplerinin yaptığı  transferlerle gücüne güç kattığını söyledi.

Çalımbay, oturmuş ve şampiyon olmuş bir takımla oynayacaklarını, diğer  maçlara göre daha zor geçeceğini dile getirerek, "Bir korkumuz yok. Kiminle  oynuyorsak, oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Ligin ilk maçları kendi  sahanda oynasan bile her zaman zor olur." değerlendirmesinde bulundu.

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