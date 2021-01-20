Muslera döndü, Galatasaray farklı kazandı!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 6-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray 9. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Sofiane Feghouli ve 45+1. dakikada Ryan Donk ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Denizlispor adına ilk maçına çıkan 18 yaşındaki Kosovalı oyuncu Veton Tusha, 46'da oyuna girdikten sonra 48. dakikada takımı adına tek golü attı.

Muhammet Özkal kendi kalesine attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı. İlk golün asistini yapan Younes Belhanda, 64. dakikada takımının 5. golünü attı. Jesse Sekidika, 90+2. dakikada maçın skorunu belirledi.

Derbi mağlubiyeti sonrası yeniden 3 puanla tanışan Galatasaray, puanını 36'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanla ligin son sırasında kaldı.

Galatasaray, 24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise aynı gün ve aynı saatte Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

9' Emre Akbaba

17' Feghouli

45+1' Donk

48' Tusha

60' Muhammet (KK)

64' Belhanda

90+2' Sekidika

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.

GALATASARAY 11'İNDE 6 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da ligde son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 6 değişikliğe gidildi. Ligin 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 3'ü zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor maçına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan futbolculardan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan sakatlığı, Mbaye Diagne kart cezası nedeniyle kadroya giremedi, Okan Kocuk, Etebo ve Luyindama yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Muslera, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Feghouli ve Babel 11'de maça başladı.

KOŞUKAVAK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son lig müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Ege temsilcisi, müsabakaya Costel Pantilimon,Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Mattheiu Dossevi, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Angelo Sagal ve Hugo Rodallega ilk 11'i ile çıktı.

Yeşil-siyahlı takımın yedek kulübesinde Cenk Gönen, Ahmad Yasin, Sakıb Aytaç, Federico Varela, Veton Tusha, Mert Sarıkuş, Özer Özdemir, Emirhan Kaşcıoğlu, Alihan Kalkan, Muhammed Kıryolcu yer aldı.

Ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan futbolculardan Özer Özdemir yedeğe çekilirken, Muris Mesanovic kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerinde Bergdich ve Rodallega forma giydi.

MUSLERA 220 GÜN SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı. Ligde geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında bacağı kırılan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 7 ay sonra bir karşılaşmada forma giydi.

ARDA TURAN'DAN MUSLERA'YA KAPTANLIK JESTİ

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan, kaptanlık pazubendini Fernando Muslera'ya devretti. Yaşadığı uzun sakatlık sürecini atlatıp 220 gün sonra sahalara dönen Muslera, Yukatel Denizlispor müsabakasına kaptan olarak çıktı. Ligde bu sezon maçlara kaptan olarak çıkan Arda Turan'ın karşılaşma öncesinde soyunma odasında pazubendi tecrübeli file bekçisine vererek jest yaptığı bildirildi.



SOFIANE FEGHOULI, 4 MAÇ SONRA 11'DE

Sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli, ligde 4 maç sonra forma giydi. Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Cezayirli futbolcu, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında yer alamadı. Sakatlığının geçmesinin ardından Beşiktaş derbisinde kadroya giren ancak süre alamayan Feghouli, Yukatel Denizlispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

SANTRFORDA RYAN BABEL

Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede Ryan Babel'i oynattı. Falcao ile bu bölgede daha önce oynattığı Oğulcan Çağlayan'dan sakatlığı, Diagne'den ise kart cezası nedeniyle yararlanamayan Terim, genelde sol kanatta görev verdiği Babel'i santrfora çekti.

FEGHOULI, GOLLE GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, 1-0'dan sonra da etkili ataklar yapmayı sürdürdü. Bu baskının sonucunda 17. dakikada sarı kırmızılı takım ikinci golünü buldu.

Linnes'in sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında savunmada Fabiano Leismann'dan seken topu önünde bulan Feghouli, sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Pantilimon'un sağından uzak köşeden direğe de çarptırarak ağlarla buluşturmayı başardı.



2-0'DAN SONRA TEMPO DÜŞTÜ

2-0'dan sonra Galatasaray, oyun temposunu düşürdü. Denizlispor ise Galatasaray geride paslaşırken 6-7 oyuncuyla birden önde pres yaparak oyun kurdurmadı. Galatasaray'ın zorlandığı bu bölümde Denizlispor, gol fırsatları da yakaladı. Fernando Muslera, bu pozisyonlarda başarılı kurtarışlar yaparak skorun değişmesine izin vermedi.

DONK, 2 KİŞİNİN ÜSTÜNDEN VURUP ATTI

Gakatasaray, devre biterken Ryan Donk ile farkı üçe çıkarmayı başardı. Sağ kanattan kazanılan korneri Emre Akbaba paslaşarak kullandı. Ardından Recep Niyaz'ın ters vuruşunda ceza alanına gelen topa iyi yükselen Ryan Donk, birlikte yükseldiği iki Denizlisporlu oyuncuya rağmen altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Pantilimon'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

45+1'de gelen bu golle birlikte Galatasaray, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.

İLK KEZ OYNADI, GİRER GİRMEZ GOLÜNÜ ATTI

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ikinci yarıya Hadi Sacko'yu oyundan alıp 18 yaşındaki Kosovalı oyuncu Veton Tusha'yı alarak başladı. Tusha, böylece Denizlispor formasıyla ilk maçına Galatasaray deplasmanında çıkmış oldu.

Konuk ekip ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Üst üste gelişen atakların ardından 48. dakikad Veton Tusha, 48. dakikada farkı ikiye indirmeyi başardı. Rodallega'nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Veton Tusha, topu düzelterek ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

DENİZLİSPOR ADINA ŞANSSIZ AN

Golden sonra Galatasaray, tekrar oyun üstünlüğünü aldı ve organize paslaşmalarla Denizlispor kalesine yüklenmeye başladı. Emre Akbaba ve Ryan Babel ile gole yaklaşan Galatasaray, 60. dakikada farkı tekrar artırdı.

Babel'in pasıyla topla buluşan Saracchi, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Costel Pantilimon topu çeldi. Dönen topu uzaklaştırmak isteyen Muhammet Özkal'ın kafayla ters vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

YOUNES BELHANDA 5'İ ATTI

Denizlispor, golden sonra iki değişiklik birden yaptı. Bergdich ve Dossevi yerine Sakıb Aytaç ve Ahmed Yasin oyuna dahil oldu.

Ancak, bu değişikliklerden 1 dakika sonra golü bulan yine Galatasaray oldu. Linnes ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Belhanda'nın, ceza sahası dışında sağ çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Pantilimon'un sağından uzak köşede ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Galatasaray, 64. dakikada skoru 5-1'e getirmeyi başardı.

Younes Belhanda, bu sezon Galatasaray'da 8. golünü attı.

TERİM'DEN SON BÖLÜMDE 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyun ve skor koptuktan sonra sonraki haftaları düşünerek değişiklikler yaptı. Feghouli, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda ve Arda'yı oyundan alan tecrübeli teknik adam, yerlerine Etebo, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Sekidika ve Kerem Aktürkoğlu'nu aldı.

JESSE GOLÜNÜ ATTI, AĞLADI

5-1'den sonra oyun disiplininden kopan Denizlispor ise zaman zaman etkili ataklar düzenlese de Galatasaray savunmasını aşamadı.

Maçın son bölümünde etkili ataklarını sürdüren Galatasaray, 90+2. dakikada Jesse Sekidika ile maçın skorunu belirledi. Sekidika, golden sonra gözyaşlarına hakim oldu.

Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, 5. maçını kazanarak zirve takibini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

dakikada Babel'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, yerden giden top yandan auta çıktı.

dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Feghouli'nin ara pasında ceza sahasına hareketlenen Belhanda, sol çaprazda son anda yatarak topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Uygun durumdaki Emre Akbaba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ortasında altıpas önündeki Babel topu kontrol etti. Kaleye sırtı dönük olan Hollandalı futbolcunun dönmesine izin vermeyen Leismann'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Feghouli'ye geldi. Cezayirli oyuncu, bekletmeden düzgün bir şut çıkardı ve topu uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

dakikada Sagal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Recep Niyaz, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda zamanında çıkan Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde savunmadaki Recep Niyaz'ın uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazanarak altıpasa düştü. Pozisyonu iyi takip eden Donk, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Pantilimon'un sağından ağlara gönderdi: 3-0.