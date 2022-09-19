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Okan Buruk, Fatih Terim'i geride bıraktı

Okan Buruk, Fatih Terim'i geride bıraktı

Galatasaray'da aldığı puanlarla yavaş yavaş havaya giren Okan Buruk, Fatih Terim ile kıyaslanmaya başlandı.

Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez kıyaslanmaya başladı. Okan Buruk ile yeni bir serüvene çıkan sarı-kırmızılılarda taraftarlar da hocadan çok memnun. Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, takımın başına kim gelirse gelsin hep birinci tercih olmuştu. Fakat taraftarlar artık Okan Buruk'u Fatih Terim ile kıyaslamaya başladı.

Fatih Terim ile geçen sezon ilk 7 hafta

 Galibiyet: 3
Beraberlik: 2
Mağlubiyet: 2

Atılan gol: 10
Yenilen gol: 10

Okan Buruk ile bu sezon il 7 hafta

 Galibiyet: 5
Beraberlik: 1
Mağlubiyet: 1

Atılan gol: 9
Yenilen gol: 5

Etiketler Galatasaray galatasaray okan buurk fatih terim
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