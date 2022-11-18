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Osayi Samuel performansı ile göz doldurdu: Sahanın en iyisi seçildi

Osayi Samuel performansı ile göz doldurdu: Sahanın en iyisi seçildi
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Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Osayi Samuel, ilk kez formasını giydiği Nijerya Milli Takımı'nda performansı ile dikkat çekti.

Dünya Kupası öncesi son maçlarını oynayan ekipler hazırlıklarına devam ediyor. Nijerya ile karşı karşıya gelen Portekiz, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ÇIKTIĞI İLK MAÇTA PENALTI YAPTI

Osayi Samuel'in 90 dakika sahada kaldığı mücadele Nijerya'nın kötü oyunu ekranlara yansıdı. Takımının aksine çok iyi bir performans ortaya koyan Samuel, girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Çıktığı ilk maçta penaltı yapan Osayi Samuel, büyük bir üzüntü yaşadı.

SAHANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Osayi Samuel'in yaptığı penaltıyı gole çeviremeyen Portekiz, yine de sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Samuel ayrıca 8.4 reyting ile sahanın en çok reyting alan oyuncusu oldu.

Etiketler performans samuel
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