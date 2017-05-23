PFDK’dan Fenerbahçe ve Başakşehir’e ceza

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçında taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı 15 bin TL, aynı müsabakada Medipol Başakşehir'e de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 9 bin TL para cezası verdi.

TFF’nin internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

“Atiker Konyaspor Kulübünün, 16.05.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor – Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa sporcusu Turgut Doğan Şahin’in, 16.05.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor – Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım taraftarlarına ve rakip takım görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Fenerbahçe’nin, 17.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün, 17.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”