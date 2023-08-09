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Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu
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TRT Spor'da yorumculuk yapan ve %100 Futbol programında yer alan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu.

Trendyol Süper Lig, 11 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Trabzonspor - Antalyaspor müsabakasıyla birlikte start alacak. 2023/24 sezonunun başlamasına çok kısa bir süre kala futbol camiasında da sıcak bir gelişme yaşandı.

Uzun yıllardır spor yorumculuğu yapan ve son olarak TRT Spor ekranlarında görev alan Rıdvan Dilmen, televizyon kariyerini noktaladı.

Dilmen, dijital medyaya geçiş yaparak Sports Digitale'e transfer oldu.

Ünlü yorumcunun her salı 'Referans' programı ile Sports Digitale'de kamera karşısına geçeceği duyuruldu.

Etiketler rıdvan dilmen yeni adres yorum
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