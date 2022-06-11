Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a gidiyor

Beşiktaş, altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaştı.

Beşiktaş, genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a sattı. Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım'ın Lüxemburg ve Litvanya ile oynayacağı maçların ardından Frankfurt'a giderek 5 yıllık sözleşme imzalayacak.