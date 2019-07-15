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  4. 15 Temmuz 2019 15:48

Roberto Soldado'nun yeni takımı Granada

Fenerbahçe ile mukavelesi sona eren ve bonservisi elinde olan Roberto Soldado, La Liga ekiplerinden Granada ile sözleşme imzaladı.

Roberto Soldado'nun yeni takımı Granada
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto Soldado'nun yeni adresi ülkesi İspanya oldu. La Liga'nın yeni ekiplerinden Granada, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda iki sene top koşturan ve sözleşmesi biten Soldado ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Daha önce Real Madrid, Villareal, Getafe, Valencia, Osasuna, Tottenham gibi kulüplerde mücadele eden 34 yaşındaki tecrübeli forvet, son iki sezonda Fenerbahçe forması altında 59 maça çıkarak, 19 gol, 11 asistlik performans sergilemişti.

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