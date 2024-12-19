Roma'dan Dybala açıklaması: Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Paulo Dybala için Roma Sportif Direktörü'nden açıklama geldi.

Galatasaray'ın ara transfer çalışmaları başladı. Paulo Dybala, sarı kırmızılıların listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Roma Sportif Direktörü Ghisolfi konu hakkında açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a açıklamayan kulüp yetkilisi, "Dybala'nın menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü duyduk. Henüz bize ulaşan bir teklif yok. Ancak bir öneri gelirse değerlendirebiliriz." dedi.

Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek Dybala, bu sezon 18 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Arjantinli yıldızın menajeri, pazartesi günü Galatasaray-Trabzonspor maçında stadyumdaydı.