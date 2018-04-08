Ronaldo'dan bir rövaşata daha !

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, rövaşata gollerine idmanlarda da devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Juventus’u 3-0 yenen Real Madrid’in yıldız futbolcusu Ronaldo, zorlu deplasmanda attığı harika rövaşata golü ile dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Ronaldo’nun yerden topla buluştuğu nokta 2.27 metre olarak ölçülürken tecrübeli futbolcu golün bir benzerini de idmanda kaydetti.

Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren Real Madrid’de, Dani Carvajal’in ortasına iyi yükselen Ronaldo, rövaşata golüyle topu ağlara göndermeyi başarıyor.